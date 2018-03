By

南灣聖荷西市週五凌晨發生致命車禍,事件造成兩人與一隻寵物犬死亡,另外兩人受傷。

事發於凌晨1點半左右,一輛本田汽車在聖荷西Communications Hill區域,Casselino Drive與Manuel街交界附近高速行駛時,突然失控撞上路邊一顆樹,衝力導致引擎甩在路面上。

事發時車上載有4人,救援人員到場時,男司機及一名女乘客當場死亡,車內另外兩名乘客送院治療,其中一名女性傷勢較重,有生命危險,男傷者沒有生命危險。

車內當時有兩隻寵物犬,其中一隻死亡。

警方表示,車禍或與醉酒或吸大麻後駕駛有關。

