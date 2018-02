By

【i-CABLE】

厄瓜多爾有兩名懷疑偷渡者從客機起落架墮下死亡。 兩名死者是男性、國籍未明,估計年齡25至30歲。 事發在週一,涉事客機由智利南美航空營運,從秘魯出發經厄瓜多爾,飛往美國紐約。 當局懷疑兩名死者休克,或因客機收回起落架墮地,機場一度關閉約一個半小時,以便清理現場。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。