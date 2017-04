By

【KTSF 陳令楠報導】

加州公路巡警(CHP)正在調查101號公路南行線於南灣Santa Clara路段發生的一宗致命車禍。

消息指,事發於週四晚Great America Parkway與101號公路的上橋位置,車禍導致兩人死亡,消息指,事件中至少涉及兩部車輛。

CHP仍在調查事故原因,目前未公佈更多的詳情。

