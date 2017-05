By

東灣奧克蘭市(屋崙)880公路週一早上發生致命車禍,一名男子和一名幼童死亡。

事發於清晨5時左右,地點在Fifth Avenue以南的880公路北行線。

據公路巡警透露,當時一輛白色卡車因為壞車停在右邊路肩,已亮起死火燈。

一輛黑色寶馬汽車當時高速駕駛,突然駛離行車線,撞上卡車,之後反彈回行車線上,被一輛福特F-250汽車撞上。

坐在黑色寶馬後座的一名男子和一名幼童當場死亡,幼童事發時似乎沒有坐在兒童安全座椅中。

肇事的寶馬汽車司機,以及另一名幼童和一名婦人受傷,已送院治療。

巡警估計事故不涉及醉酒駕駛,事發後北行所有行車線一度封閉。

