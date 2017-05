By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣阿拉米達市(Alameda)週一早上發生嚴重致命車禍,造成兩人死亡、5人受傷。

警方表示,週一早上8點,一架GMC客貨兩用車,在Park Steet高速行駛,直到該車在Lincoln Ave撞到一輛豐田SUV才停下。

警方表示,GMC客貨兩用車上當時有7名乘客,有一名女乘客當場死亡,其餘6人全轉送到Highland醫院,其中一名男乘客之後也因傷重死亡。

另外5人情況嚴重,至於豐田SUV上的女車主也有受傷,不過沒有生命危險。

警方稱車禍可能與超速駕駛有關。

