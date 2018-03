By

【KTSF】

灣區捷運(BART)列車上發生搶劫案,搶劫的疑犯均為未成年人。

捷運警方表示,週二中午接報指,一架駛向東灣Fruitvale站的捷運列車上,有兩人意圖搶劫一名乘客的財物,事主在與疑犯對峙過程中,試圖保護自己的財物,其中一名疑犯使用尖銳的武器切傷事主的手。

警員在Fruitvale站攔截該列車,兩名疑犯試圖逃走,但最終被警員拘捕。

警方稱,兩名疑犯均為未成年人,已還押少年監獄看管。

