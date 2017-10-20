意大利北部兩大區週日公投爭取自治權

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意大利北部兩大城市、米蘭及威尼斯所在的兩個大區，週日舉行沒約束力的公投，要求中央政府下放權力。兩地生產總值佔全國近三成，地方政府強調，公投是要爭取更大自治權，無意尋求獨立。

以米蘭為首府的倫巴第是其中一個舉行公投的大區，古老與時尚並存，每年吸引200多萬遊客到訪，龐大收益令倫巴第成為意大利不可或缺的經濟引擎，佔國內生產總值約兩成。

經濟穩健，但民眾未必受惠，因為地方稅收大部分上繳中央，「補貼」南部較貧困地區。鄰近大區威尼托，情況相若，大區首府是有「水都」美譽的威尼斯，不過再多遊客，帶來的經濟利益大多流向南部。

為求爭取更合理稅收回報，管轄兩個大區的右翼政黨北方聯盟周日舉辦公投，要求羅馬政府下放權力。除了重新分配稅收，地方政府亦爭取在安保、移民、教育等政策範疇，享有更大自治權。

不少人均將這次公投與西班牙加泰羅尼亞的獨立運動相提並論。不過一向主張意大利「南北分家」的北方聯盟強調，無意尋求獨立。

外界預期公投通過成數甚高，不過，投票結果沒約束力，分析認為北方聯盟的盤算是以公投作為與中央談判的籌碼，提高討價還價的能力，同時為明年大選造勢。