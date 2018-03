By

【KTSF】

聖馬刁縣(San Mateo)的Glenwood監獄週日晚有兩名囚犯逃獄,警方呼籲民眾不要接近,並提供犯人的線索。

根據聖馬刁縣警方消息,兩名囚犯在週日晚9點45分,逃出在位於La Honda Log Cabin Ranch Road400號的監獄。

其中一名逃獄犯人是18歲非洲裔男子,身高6呎1吋,體重210磅,身穿灰色運動褲和運動衫。

另外一名囚犯為17歲未成年的波利尼西亞裔少年,身高5呎7吋,體重200磅,同樣身穿灰色運動褲和運動衫。

如民眾見到該兩名逃獄犯人,不要接近並立即報警。

