【KTSF 梁秋玉報導】

東灣80號公路東行線週四下午發生槍擊案,造成兩人受傷,警方已拘捕3名疑犯,事件一度造成80號公路嚴重塞車。

加州公路巡警表示,槍擊案發生於週四下午3點半左右,在80號公路東行線於Richmond市的San Pablo Avenue出口附近。

槍擊案造成一男一女受傷,其中男子身中5槍,傷勢嚴重,需用直升機送院治療,女子則手部中槍,沒有生命危險。

警方初步斷定,這是一宗有目標的槍擊案,已逮捕懷疑涉案的3人。

事發後,當局封鎖了所有東行車道調查,令該方向交通一度癱瘓,塞車持續5小時,一直塞到東灣奧克蘭市(屋崙)的MaCarthur Maze,所有車道已於當晚大約8點半重開。

