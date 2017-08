By

【KTSF 吳宇斌報導】

週三晚Powerball開獎,灣區有兩張彩券中得81萬多元的獎金。

週三晚Powerball開彩,高達7.5億獎金花落麻省,在加州有3張中5個號碼,只有紅色Powerball號碼沒有中特別號碼的彩券,獎金達818,000元。

有一張在南加州售出,一張在南灣Milpitas一個油站,一張就在Daly City一個超市售出。

超市的經理就表示,是一對拉美裔夫妻或情侶中獎,在週三下午5點到6點來投注,他們週四已經領獎。

消息傳開後,週四多了人來買彩券。

超市經理Robert說:”很多人都想中大獎,他們覺得這裡中獎機會多些。”

這間超市售出的彩券不是第一次中獎,他們表示,這次是獎金最多的,不過因為獎金不足100萬,售出中獎彩券的店鋪就無獲得分紅。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。