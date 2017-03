By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Contra Costa縣公路上週一早上出現兩隻野馬,導致早上繁忙時段交通受阻。

加州公路巡警(CHP)稱,週一早上約7點半,接報在縣Alamo社區街道有兩隻野馬行走,公路巡警趕到現場時,兩隻馬躲避約20分鐘後,衝上680公路北行線。

公路巡警隨即封閉該路段達15分鐘,約一小時後,警員同動物管理組織合作,將兩隻馬送返給主人。

