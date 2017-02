By

【KTSF 劉開平報導】

東灣柏克萊市週六早上發現有兩人死在一間公寓內,警方正調查死因是否和一氧化碳中毒有關。

柏克萊市警消週六早上11點半左右接報,在Haskell街1300路段有人需要緊急醫療救援。

警消人員抵達現場後,透過在外頭等候的家屬找到案發公寓,之後宣布在公寓內的一對情侶死亡,死者分別是89歲的Dora Bibbs及56歲的Gary White。

警方認為死因可疑,但表示附近社區目前並沒有危險,警方正調查案件是是否和有毒物質或瓦斯有關,上個月Berkeley當地才剛發生兩人因一氧化碳中毒死亡。

