By

【KTSF】

密歇根州的Central Michigan大學一個學生宿舍週五早上發生槍擊案,有兩人死亡,警方稱死者並非學生。

校方引述警方消息稱,槍擊案是源於家庭糾紛,警方正追緝一名19歲懷疑涉案的青年。

該名青年被視為危險人物,校方已呼籲師生暫時留守室內。

校方是於早上9時半左右在社交網站Facebook帳號發出警報,指Campbell Hall宿舍大樓發生槍擊案,同時向學生發出電話錄音訊息。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。