灣區熱浪奪人命 聖荷西兩長者不敵高溫死亡（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區週四將迎來本週最熱天氣,氣象部門預計,一些內陸城市白天的最高氣溫將超過華氏110度,而高溫天氣已導致南灣Santa Clara縣兩位長者死亡。

上週末灣區多個城市氣溫打破歷史同期記錄,突破華氏100度,南灣Santa Clara縣證實,聖荷西一名72歲的男長者和一名87歲的女長者,因為酷熱於本週一死亡。

當局表示,其中一名死者是無家可歸者,死於汽車內,另一名死者不是無家可歸者,在戶外死亡。

國家氣象局表示,灣區內陸地區以及部分山區,從週三下午開始一直到週四傍晚,會出現極端酷熱天氣,許多地區週四的最高溫將在華氏90到110多度之間,只有夜晚氣溫才會下降到60到70多度,不過沿岸地區例如舊金山,週四白天的氣溫並不算炎熱,大概介於60到80度之間。

灣區空氣品質管理局宣布,週四是「愛惜空氣日」,鼓勵民眾減少單獨開車出行,多用公共交通或共乘,並建議在清晨空氣品質較好的時段進行戶外運動。

另外,呼籲民眾節約電能的Flex Alert仍然生效,加州電力調度中心呼籲民眾在下午2點至晚上9點用電高峰期期減少用電,並將空調溫度調到華氏78度或以上,避免電力系統不勝負荷,導致停電。

太平洋煤電公司PG&E也已做好應對停電的準備,週三在東灣仍有超過一萬用戶在用電高峰期沒有電力供應。

南灣Santa Clara縣及東灣San Leandro市分別設立了避暑中心向市民開放,時間分別是上午10點到晚上8點,以及上午11點到晚7點.

Santa Clara縣避暑中心網站:https://www.sccgov.org/sites/oes/Pages/Office-of-Emergency-Services.aspx

San Leandro市避暑中心網站:http://www.sanleandro.org/depts/rec/cooling_center.asp

