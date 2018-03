By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)的美麗湖(Lake Merritt)週四清晨發生遇溺事件,一男一女救出水面後死亡。

根據本地7號電視台的報導,警方在大約清晨4時25分收到接報指,有目擊者聽到湖上有打水的聲音。

警方及救護人員趕至現場後,看到一名男子在水中掙扎,當局將男子救出後,對其進行心肺復蘇,男子送往醫院後不治。

警方隨後亦在湖中救出另一名女子,經搶救後,證實女子當場死亡。

當局仍在調查這宗遇溺案,有線索的民眾請聯絡奧克蘭警局兇案組,電話:(510) 238-3821。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。