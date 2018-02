By

【KTSF】

中半島Daly City附近的一個社區,週日晚發生致命槍擊案,事件造成兩人死亡、一人受傷,槍手仍然在逃。

聖馬刁縣(San Mateo)警方表示,週日晚大約8點45分,在Daly City附近的Broadmoor社區,Villa街夾Hillside大道500號地段發生槍擊案。

警方趕到現場後宣布一人當場死亡,兩人受傷需送院救治,隨後,其中一名傷者亦宣布不治。

警方一度封鎖該區進行調查,疑兇仍然在逃,兩名死者年齡為20歲左右。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。