澳洲小型飛機失事墜毀兩死 港學員喪命

再有香港人在澳洲學習駕駛小型飛機墜機身亡,消息指飛機出事前,曾發出求救訊號。

出事的小型飛機在布里斯班南部一處空地墜毀,機頭嚴重損毀,機身多處斷裂,機上學員及31歲導師當場死亡。

事發在當地時間週二早上約9時許,小型飛機機齡約10年,當地傳媒指並沒偏離恆常航道,出事前曾發出求救訊號。

遇難的學員是25歲港人Jeffrey Li ,上月首次完成獨自飛行訓練,他為了取得飛行執照,7月開始居於布里斯班,在當地一間由中國人營運,叫 Flylink 的航空學校學習駕駛小型飛機。

香港入境處稱,已聯絡布里斯班的中國領事館跟進個案,並向家屬提供協助。

今次是兩個月內第二次有香港人在澳洲學習駕駛小型飛機時失事死亡,上月3日,19歲城大男生張殷頌在導師陪同下,在墨爾本學習駕駛小型飛機,期間訓練機在濃霧中墜落牧場,他重創不治。

