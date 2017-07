愛琴海6.7級地震 兩死約500人受傷

愛琴海發生6.7級地震,觸發小型海嘯,在希臘和土耳其造成至少兩人死亡、大約500人受傷。航空交通受影響,大批旅客滯留機場。

地震過後,希臘科斯島大量航班延誤,數以百計旅客滯留在機場。烈日當空,機場人員向他們派發樽裝水,又稱航班服務將盡快恢復正常。多艘船因海嘯翻側,碼頭暫停運作,當局希望盡快清理船隻,恢復海上交通。

科斯島多處受地震破壞,教堂牆身剝落,石屎散落一地,石柱斷裂倒地,建築物外牆多處出現裂紋。一間酒吧屋頂及外牆塌下,兩名來自土耳其和瑞典的遊客走避不及喪命。距離震央20多公里的土耳其西南部城市博德魯姆也受影響。

地震是在星期五凌晨一時多發生,震央位於博德魯姆以南,震源深度大約十公里。地震後發生多次餘震,有酒店一度疏散住客到戶外休息。希臘當局重申,島上大部分建設沒受損,水電及交通設施均可運作。歐盟就向希臘致以慰問,並會提供救援工具及人手。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。