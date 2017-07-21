愛琴海6.7級地震 兩死約500人受傷

愛琴海發生6.7級地震，觸發小型海嘯，在希臘和土耳其造成至少兩人死亡、大約500人受傷。航空交通受影響，大批旅客滯留機場。

地震過後，希臘科斯島大量航班延誤，數以百計旅客滯留在機場。烈日當空，機場人員向他們派發樽裝水，又稱航班服務將盡快恢復正常。多艘船因海嘯翻側，碼頭暫停運作，當局希望盡快清理船隻，恢復海上交通。

科斯島多處受地震破壞，教堂牆身剝落，石屎散落一地，石柱斷裂倒地，建築物外牆多處出現裂紋。一間酒吧屋頂及外牆塌下，兩名來自土耳其和瑞典的遊客走避不及喪命。距離震央20多公里的土耳其西南部城市博德魯姆也受影響。

地震是在星期五凌晨一時多發生，震央位於博德魯姆以南，震源深度大約十公里。地震後發生多次餘震，有酒店一度疏散住客到戶外休息。希臘當局重申，島上大部分建設沒受損，水電及交通設施均可運作。歐盟就向希臘致以慰問，並會提供救援工具及人手。

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