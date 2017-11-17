灣區一連兩天下連場大雨 哪個城市雨量最多

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【KTSF 崔凱橋報導】

已經離開灣區的風暴，週三週四為各城市帶來連場大雨，到底哪一個城市雨量最多？

國家氣象局的數據顯示，截至週四下午5時前，在24小時內，灣區以南的Santa Cruz山谷一帶的Ben Lomond降雨量最多，錄得接近5吋降雨。

東灣山谷地區的Mount Diablo，亦錄得接近4吋的雨量。

舊金山市中心有1吋半的降雨，中半島的Pacifica就錄得超過2吋半。

東灣降雨最多的城市是Lafayette，超過3吋半，其次是東灣奧克蘭市（屋崙），錄得超過2吋，以及內陸城市的Concord，接近2吋的降雨量。

至於北灣大部分城市，例如Petaluma、Napa，錄得超過2吋以上的雨量。

雨量最少的是南灣，各城市只有半吋至一吋的雨量。

除了灣區下大雨外，這股大氣河亦為Sierra山區一帶帶來2呎的積雪。

有滑雪場表示，由今年滑雪季節開始到現時計算，已經累積了超過2英呎的雪。

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