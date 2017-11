灣區一連兩天下連場大雨 哪個城市雨量最多

By

【KTSF 崔凱橋報導】

已經離開灣區的風暴,週三週四為各城市帶來連場大雨,到底哪一個城市雨量最多?

國家氣象局的數據顯示,截至週四下午5時前,在24小時內,灣區以南的Santa Cruz山谷一帶的Ben Lomond降雨量最多,錄得接近5吋降雨。

東灣山谷地區的Mount Diablo,亦錄得接近4吋的雨量。

舊金山市中心有1吋半的降雨,中半島的Pacifica就錄得超過2吋半。

東灣降雨最多的城市是Lafayette,超過3吋半,其次是東灣奧克蘭市(屋崙),錄得超過2吋,以及內陸城市的Concord,接近2吋的降雨量。

至於北灣大部分城市,例如Petaluma、Napa,錄得超過2吋以上的雨量。

雨量最少的是南灣,各城市只有半吋至一吋的雨量。

除了灣區下大雨外,這股大氣河亦為Sierra山區一帶帶來2呎的積雪。

有滑雪場表示,由今年滑雪季節開始到現時計算,已經累積了超過2英呎的雪。

