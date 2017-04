By

南灣聖荷西市一間汽車旅館客房週日發生爆炸,造成兩人受傷危殆,警方把案件列為刑事案調查。

據聖荷西水星報報導,事發於Casa Linda汽車旅館,其中一間客房發生爆炸,窗戶也被炸彈衝力彈出。

消防員認為爆炸起因有可疑,目前仍在調查。

消防員到場後很快把火勢撲熄,事件沒有波及其他客房,但其他住客一度需要疏散。

