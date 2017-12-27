兩華裔女性宣布競選舊金山市長 歷年首次（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長選舉明年6月舉行，週二有兩名華裔女性索取參選表格，這也是首次有兩名華裔女性競選市長。

48歲的李愛晨在中國廣東台山出生，17歲移民來美國，當時不懂得說英語，在舊金山華埠長大，目前是市府職員，在公共衛生局擔任行為健康治療師，是公務員的工會代表，也擔任大陪審團成員，結婚超過20年，兩個孩子目前念大學。

李愛晨認為本身是當市長的適合人選。

李愛晨說：”當市長必須有一個好的人際關係和溝通能力，這個我能夠做得到，因為這就是我的職業，我是一個健康心理輔導員，我的工作就是培養人，如何令我們的溝通更加好，如何和諧解決我們的問題，以達到共贏。”

李愛晨最近積極反對在華人社區開藥用大麻店 ，她認為不應該有娛樂用大麻，也認為舊金山目前的租戶有律師的幫助，屋主容易受到租霸佔便宜，希望能夠為屋主爭取到維修費用，能夠彌補被租客破壞的房屋。

針對如何解決無家可歸人士問題，她這麼認為：”要解決無家可歸問題，必須醫那些有精神病的人，要戒毒、戒酒和其他城市合作，應該找那些城市，要他們負責任，不要來舊金山佔我們的便宜，這一點我也能做得到。”

李愛晨表示在5天內收集到超過500個支持她參選的簽名，直到週二下午為止，已經有14人索取了參選舊金山市長的表格。

另外一名華裔參選者是華埠77歲的退休人士彭德慧，這是她自2007年以來第三次參選市長。

彭德慧說：”社區人士有很多人支持我，要我出來競選，說可以幫助華人，其實在優先投票的制度下是有幫助的，不論哪個華人選上都好。”

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