兩華裔女性宣布競選舊金山市長 歷年首次（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長選舉明年6月舉行,週二有兩名華裔女性索取參選表格,這也是首次有兩名華裔女性競選市長。

48歲的李愛晨在中國廣東台山出生,17歲移民來美國,當時不懂得說英語,在舊金山華埠長大,目前是市府職員,在公共衛生局擔任行為健康治療師,是公務員的工會代表,也擔任大陪審團成員,結婚超過20年,兩個孩子目前念大學。

李愛晨認為本身是當市長的適合人選。

李愛晨說:”當市長必須有一個好的人際關係和溝通能力,這個我能夠做得到,因為這就是我的職業,我是一個健康心理輔導員,我的工作就是培養人,如何令我們的溝通更加好,如何和諧解決我們的問題,以達到共贏。”

李愛晨最近積極反對在華人社區開藥用大麻店 ,她認為不應該有娛樂用大麻,也認為舊金山目前的租戶有律師的幫助,屋主容易受到租霸佔便宜,希望能夠為屋主爭取到維修費用,能夠彌補被租客破壞的房屋。

針對如何解決無家可歸人士問題,她這麼認為:”要解決無家可歸問題,必須醫那些有精神病的人,要戒毒、戒酒和其他城市合作,應該找那些城市,要他們負責任,不要來舊金山佔我們的便宜,這一點我也能做得到。”

李愛晨表示在5天內收集到超過500個支持她參選的簽名,直到週二下午為止,已經有14人索取了參選舊金山市長的表格。

另外一名華裔參選者是華埠77歲的退休人士彭德慧,這是她自2007年以來第三次參選市長。

彭德慧說:”社區人士有很多人支持我,要我出來競選,說可以幫助華人,其實在優先投票的制度下是有幫助的,不論哪個華人選上都好。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。