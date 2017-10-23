北灣一汽車撞嬰兒手推車不顧而去 兩童重傷危殆

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北灣Vallejo市週日傍晚有兩名幼童被汽車撞傷，情況危殆，肇事司機不顧而去。
警方於傍晚5時47分接報，在Turner Parkway發生車禍，警員到場後，發現兩名幼童被車撞倒，肇事車輛絕塵而去。
警方稱，婦人當時推著兒童手推車，與坐在車內的兩歲兒子和3歲女兒散步。
在步至Turner Parkway夾Foothill Drive時，一輛汽車沿Turner Parkway向西駛至，撞上嬰兒手推車，兩名幼童被拋出車外，身受重傷，需要由直升機送往醫院治療，目前情況危殆，婦人則沒有受傷。
肇事車輛可能是一輛白色Accura TL。
警方仍在對車禍進行調查，任何人如能對案件提供消息，請聯絡Vallejo警方，電話：(707) 648-4329，案件編號：17-13530。
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