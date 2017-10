北灣一汽車撞嬰兒手推車不顧而去 兩童重傷危殆

By

北灣Vallejo市週日傍晚有兩名幼童被汽車撞傷,情況危殆,肇事司機不顧而去。

警方於傍晚5時47分接報,在Turner Parkway發生車禍,警員到場後,發現兩名幼童被車撞倒,肇事車輛絕塵而去。

警方稱,婦人當時推著兒童手推車,與坐在車內的兩歲兒子和3歲女兒散步。

在步至Turner Parkway夾Foothill Drive時,一輛汽車沿Turner Parkway向西駛至,撞上嬰兒手推車,兩名幼童被拋出車外,身受重傷,需要由直升機送往醫院治療,目前情況危殆,婦人則沒有受傷。

肇事車輛可能是一輛白色Accura TL。

警方仍在對車禍進行調查,任何人如能對案件提供消息,請聯絡Vallejo警方,電話:(707) 648-4329,案件編號:17-13530。

