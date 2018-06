南灣兩個月內8童遇溺兩人亡 當局呼籲家長小心（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

暑假來臨,好多家長都會帶孩子參加水上活動,南灣Santa Clara縣衛生部門就提醒家長小心孩子在泳池遇溺,當局指兩個月內一共有8名兒童因遇溺,要送院搶救,其中兩人不治死亡。

衛生部門表示,上星期六在南灣有3名兒童因遇溺需要送院搶救,其中一人不治死亡,其餘一人病危留醫、一人康復出院。

另外5月至6月初,共有5名兒童遇溺,其中一人死亡,其餘的康復出院。

8個遇溺的兒童當中,年紀最小只有18個月大,其中5人年紀小於4歲。

當局建議家長在泳池加裝圍欄或者蓋、孩子下水時,家長一定要在旁監護、教孩子游泳、學習幫孩子做心肺復蘇等。

去年全國在5月至9月期間,就有163名兒童在泳池或按摩池遇溺,其中超過112人小於5歲。

當局又指,1至4歲兒童遇溺機會最高,而且最常見在家裡的游泳池遇溺,生還的孩子亦可能因此腦部受創,導致記憶力和學習受影響等長期損害。

