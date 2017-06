奧克蘭倉庫大火 兩人被控30多項誤殺罪

By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)去年底發生的鬼船倉庫大火,造成36人喪命的慘劇,被指非法再出租單位的男租客,以及主辦當晚音樂派對的另一名男子,週一被阿拉米達縣起訴30多項誤殺罪,二人已於週一被捕。

阿拉米達縣檢控官Nancy O’Malley說,男租客Derick Almena和活動主辦人Max Harris於12月2日在鬼船倉庫主辦音樂派對,當時他們”是明知故犯地設下缺乏救生途徑的火警陷阱”。

當局稱,火警現場放滿易燃物,電線接駁問題叢叢,出口被雜物阻擋,檢控官稱,二人的行為等同視人命如草木。

另外,檢控官亦稱,起火的真正原因可能永遠無法查證,因為很多證物已毀於一旦。

法庭文件顯示,Almena是倉庫的租客,他把倉庫承租給其他人士,高峰期多達25人,在裏面居住和工作,但法例定明該建築物只可用作倉庫用途,不能居住。

Almena指稱Harris是倉庫的創意總監,後者在倉庫居住,負責收租、調停糾紛和與業主交涉的事宜,Harris被指在事發當晚將上層租給一名派對搞手。

法庭文件顯示,在2013年11月至2016年12月期間,警方曾多次接獲投訴上門調查,但Almena和Harris每次都是在倉庫外與警員交涉,並對警員稱沒有人在裏面居住。

Almena的代表律師Kyndra Miller和Jeffrey Krasnoff尚未回應媒體的查詢,暫時未知Harris是否有律師。

另外,代表一半死者家屬的律師已向倉庫的華裔業主Chor Nar Siu Ng,以及Almena提出過失引致他人死亡的民事訴訟,追討賠償,該訴訟也把太平洋媒電公司列為被告,指稱後者應該知悉倉庫內的電路系統接駁不安全。

慘劇發生前,Almena與妻子和3名子女都居住在倉庫內,事發當晚在酒店渡宿,逃過一劫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。