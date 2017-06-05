奧克蘭倉庫大火 兩人被控30多項誤殺罪

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東灣奧克蘭市（屋崙）去年底發生的鬼船倉庫大火，造成36人喪命的慘劇，被指非法再出租單位的男租客，以及主辦當晚音樂派對的另一名男子，週一被阿拉米達縣起訴30多項誤殺罪，二人已於週一被捕。

阿拉米達縣檢控官Nancy O’Malley說，男租客Derick Almena和活動主辦人Max Harris於12月2日在鬼船倉庫主辦音樂派對，當時他們”是明知故犯地設下缺乏救生途徑的火警陷阱”。

當局稱，火警現場放滿易燃物，電線接駁問題叢叢，出口被雜物阻擋，檢控官稱，二人的行為等同視人命如草木。

另外，檢控官亦稱，起火的真正原因可能永遠無法查證，因為很多證物已毀於一旦。

法庭文件顯示，Almena是倉庫的租客，他把倉庫承租給其他人士，高峰期多達25人，在裏面居住和工作，但法例定明該建築物只可用作倉庫用途，不能居住。

Almena指稱Harris是倉庫的創意總監，後者在倉庫居住，負責收租、調停糾紛和與業主交涉的事宜，Harris被指在事發當晚將上層租給一名派對搞手。

法庭文件顯示，在2013年11月至2016年12月期間，警方曾多次接獲投訴上門調查，但Almena和Harris每次都是在倉庫外與警員交涉，並對警員稱沒有人在裏面居住。

Almena的代表律師Kyndra Miller和Jeffrey Krasnoff尚未回應媒體的查詢，暫時未知Harris是否有律師。

另外，代表一半死者家屬的律師已向倉庫的華裔業主Chor Nar Siu Ng，以及Almena提出過失引致他人死亡的民事訴訟，追討賠償，該訴訟也把太平洋媒電公司列為被告，指稱後者應該知悉倉庫內的電路系統接駁不安全。

慘劇發生前，Almena與妻子和3名子女都居住在倉庫內，事發當晚在酒店渡宿，逃過一劫。

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