華裔兩長者同年同月同日生 週二慶百歲壽辰（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

孖生的兒童大家應該時有所聞，但是兩名同年同月同日生，今年100歲的華裔長者，住在同一幢公寓，又一起開生日會，大家又見過未呢？

數十名長者週二在舊金山一間長者公寓，一起為所有5月的壽星舉行生日會，當天的主角是黃李翠蓮婆婆以及李湛源伯伯，他們二人都是幾十年前由中國台山移民來美，同樣是1917年5月23日出生，今年100歲。

李湛源的女兒透露，爸爸年輕時從事會計工作，對於飲食一直都好節制，每餐只吃7成飽，雖然現時要靠輪椅代步，聽力有所下降，但是思維及記憶力仍然良好，他最喜歡寫作及畫畫。

李湛源說：”願望是大家健康，有時因為年紀大了，就順應生活，少擔憂事情。”

至於另名一主角黃太，她週二三代同堂，子女及孫都過來與她慶祝。

黃太的兒子黃立慶表示，媽媽10年前患上癌症，經過治療後，身體終於恢復正常，今年是一個得來不易的100歲。

黃立慶說：”當然感覺好，她那麼健康，她人比較樂觀，對生活很看得開，任何事都看得開，不會有太大的起伏。”

黃太現在行動自如，對答如流，平時較少外出，喜歡在家織毛衣，做一些手工藝及看報紙。

黃李翠蓮說：”身體健康，大家都健康就好，平日沒什麼做，在家裏做家務，煮早餐，對飲食各方面要注意一點，吃衛生的東西，多點運動。”

這間長者公寓約有120名住客，超過8成是華裔長者，年紀最大的是張伯，今年105歲，另一位張女士今年亦有103歲，公寓中近一半是80歲以上人士。

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