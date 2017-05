華裔兩長者同年同月同日生 週二慶百歲壽辰（視頻）

By

孖生的兒童大家應該時有所聞,但是兩名同年同月同日生,今年100歲的華裔長者,住在同一幢公寓,又一起開生日會,大家又見過未呢?

數十名長者週二在舊金山一間長者公寓,一起為所有5月的壽星舉行生日會,當天的主角是黃李翠蓮婆婆以及李湛源伯伯,他們二人都是幾十年前由中國台山移民來美,同樣是1917年5月23日出生,今年100歲。

李湛源的女兒透露,爸爸年輕時從事會計工作,對於飲食一直都好節制,每餐只吃7成飽,雖然現時要靠輪椅代步,聽力有所下降,但是思維及記憶力仍然良好,他最喜歡寫作及畫畫。

李湛源說:”願望是大家健康,有時因為年紀大了,就順應生活,少擔憂事情。”

至於另名一主角黃太,她週二三代同堂,子女及孫都過來與她慶祝。

黃太的兒子黃立慶表示,媽媽10年前患上癌症,經過治療後,身體終於恢復正常,今年是一個得來不易的100歲。

黃立慶說:”當然感覺好,她那麼健康,她人比較樂觀,對生活很看得開,任何事都看得開,不會有太大的起伏。”

黃太現在行動自如,對答如流,平時較少外出,喜歡在家織毛衣,做一些手工藝及看報紙。

黃李翠蓮說:”身體健康,大家都健康就好,平日沒什麼做,在家裏做家務,煮早餐,對飲食各方面要注意一點,吃衛生的東西,多點運動。”

這間長者公寓約有120名住客,超過8成是華裔長者,年紀最大的是張伯,今年105歲,另一位張女士今年亦有103歲,公寓中近一半是80歲以上人士。

