By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)警方週日晚拖走兩部汽車,懷疑車主意圖在高速公路上進行汽車雜耍。

警方消息指,週日晚兩部深色汽車的車主,據稱意圖在880號公路南行線上進行汽車雜耍,其中一部涉事汽車裝有紙質車牌。

警方稱,兩部涉事汽車已被拖離現場,並扣留30日。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。