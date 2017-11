疑協助兩男囚犯從法院逃走 一男一女被警方拘捕

By

南灣警方週二日拘捕了兩人,他們涉嫌在週一協助兩名男囚犯從Palo Alto法院逃走,警方形容兩名逃犯是危險人物,正在尋找他們的下落。

警方週二早上在Sunnyvale市拘捕一名44歲,名叫Marquita Kirk的女子,警方表示,她涉嫌在週一租用一輛U-Haul貨車,協助兩名囚犯從法院逃走。

警方指,Kirk和其中一名逃犯Tramel McClough有長期的關係。

警方週二下午亦拘捕另一名疑犯,54歲的East Palo Alto居民Rene Hunt,警方目前仍在調查他如何協助逃犯。

週一早上,兩名逃犯47歲的Tramel McClough和46歲的John Bivins,從Palo Alto法院逃走。

警方消息指,兩名逃犯是來自Palo Alto區域,因為其中一名逃犯John Bivins肚上有East Palo Alto的縮寫EPA紋身,並表示可能有當地的網絡協助他們,如果任何人幫助或教唆他們逃脫,都會被警方起訴。

警方目前仍未有兩名逃犯的下落,如有居民碰見二人,請立刻撥打911或警局電話(408) 808-3670。

