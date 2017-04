南加州小學爆槍擊案釀兩死兩傷 行兇者殺人後自殺

By

南加州San Bernardino市一間小學週一發生謀殺後自殺的案件,兩名成年人死亡,其中一人是教師,另外有兩名學童中槍受傷。

事發於North Park學校,警方相信行兇者已死亡,San Bernardino市聯合校區發言人稱,校方相信案件涉及家庭糾紛,遇害教師是認識行兇者,兩名中槍學生已由直升機送往醫院救治,情況危殆。

校方表示,其他學生都安全無恙,已送往附近一所學校,家長一度慌忙查詢子女的狀況,校方立即向他們解釋情況。

有家長說,他們的子女年紀都很小,沒有隨身攜帶手提電話,因此未能立即致電給他們,看看他們是否安全。

在2015年,San Bernardino市曾發生一宗恐怖襲擊,槍手闖入San Bernardino縣公務員一個會議,槍殺14人,槍傷22人,行兇者是一對穆斯林夫婦,後者在與警方槍戰後死亡。

該市向來暴力罪案比率偏高,尤其是兇殺案。

