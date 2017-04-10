南加州小學爆槍擊案釀兩死兩傷 行兇者殺人後自殺

By

【KTSF】

南加州San Bernardino市一間小學週一發生謀殺後自殺的案件，兩名成年人死亡，其中一人是教師，另外有兩名學童中槍受傷。

事發於North Park學校，警方相信行兇者已死亡，San Bernardino市聯合校區發言人稱，校方相信案件涉及家庭糾紛，遇害教師是認識行兇者，兩名中槍學生已由直升機送往醫院救治，情況危殆。

校方表示，其他學生都安全無恙，已送往附近一所學校，家長一度慌忙查詢子女的狀況，校方立即向他們解釋情況。

有家長說，他們的子女年紀都很小，沒有隨身攜帶手提電話，因此未能立即致電給他們，看看他們是否安全。

在2015年，San Bernardino市曾發生一宗恐怖襲擊，槍手闖入San Bernardino縣公務員一個會議，槍殺14人，槍傷22人，行兇者是一對穆斯林夫婦，後者在與警方槍戰後死亡。

該市向來暴力罪案比率偏高，尤其是兇殺案。

更多新聞：

佛利蒙市警員追截疑犯 開槍將其擊斃

華裔富家女被控謀殺 繳千萬保釋金回家候審（視頻）

涉投資移民詐騙案 南加華裔父女受查（視頻）

涉藏大量兒童色情檔案 舊金山游泳教練被捕

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。