【KTSF 張麗月報導】

社交網站Twitter週四公布季度業績,用戶人數繼續無增長,收益持續下跌,股價週四急跌14%。

不過,直播視頻是唯一的亮點,在第二季共播放1,200小時的直播視頻,共有5,500萬人觀看,比前一季上升超過兩成,而且在直播視頻中,發推文的人數明顯增加。

Twitter也在週四公佈正在測試一個新功能,名叫”Stadium” 的體育網絡,並且今年秋天在Twitter推出,同時Twitter也與國家足球聯盟(NFL)合作,在NFL球季舉行期間,NFL製作一個30分鐘的現場數碼直播節目,打算每週5天播放。

