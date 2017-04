By

【KTSF】

特朗普總統雖然經常在社交網站Twitter發表言論,每次發文也廣受關注,但他對Twitter的支持卻無助改變該公司的厄運,Twitter今年首季錄得6,160萬元的虧損,延續一直未能轉虧為盈的宿命。

Twitter週三表示,首季每月平均有3.28億用戶,較上一季的3.19億增加3%,而截至去年12月,Facebook有18.9億用戶,其持有的Instagram也有6億用戶。

Twitter成立以來一直沒有盈利,而今年首季的營業額為5.48億元,較上一年度下跌8%,為2013年上市以來,營業額首次較上年度下滑。

Twitter首季淨虧損6,160萬元,或每股9美分,上一年度虧損7,970萬元,或每股12美分。

