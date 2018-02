Twitter首度轉虧為盈 錄得淨利潤9,100萬元

By

【KTSF】

社交媒體Twitter成立12年來,終於轉虧為盈,去年最後3個月首度錄得盈利,雖然是一項好消息,但Twitter仍面臨艱矩的經營苦況。

特朗普總統上任後頻發推文,雖然令Twitter的曝光率大增,但該公司仍未能吸引更多人登記使用,原因之一是,即使沒有登記使用Twitter,任何人也可瀏覽用戶的推文,這令Twitter的用戶人數遠低於競爭對手Facebook和Facebook持有的Instagram,這亦減少Twitter對廣告商的吸引力。

另外,對如何處理含有仇視或攻擊性內容的推文,Twitter也苦無良策,早前也被揭有俄羅斯人員企圖在Twitter散播不實訊息,Twitter目前仍未有良好對策,杜絕這等事情發生。

在去年最後3個月,Twitter報稱平均每月有3.3億活躍用戶,與上一季度大致一樣,仍較華爾街預期的3.33億少。

同期,Facebook有22億活躍用戶,Instagram有超過8億。

Twitter直至今天才轉虧為盈,主要原因是其廣告吸金力遠低於Facebook、Google等公司,Twitter唯有靠節省成本和增闢新收入渠道來維繫,當中包括推出直播視頻。

在去年最後3個月,Twitter的收益上漲2%至7.32億元,較市場預期的6.87億元佳,並首次錄得9,100萬元淨利潤,或每股12美分。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。