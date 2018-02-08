Twitter首度轉虧為盈 錄得淨利潤9,100萬元

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【KTSF】

社交媒體Twitter成立12年來，終於轉虧為盈，去年最後3個月首度錄得盈利，雖然是一項好消息，但Twitter仍面臨艱矩的經營苦況。

特朗普總統上任後頻發推文，雖然令Twitter的曝光率大增，但該公司仍未能吸引更多人登記使用，原因之一是，即使沒有登記使用Twitter，任何人也可瀏覽用戶的推文，這令Twitter的用戶人數遠低於競爭對手Facebook和Facebook持有的Instagram，這亦減少Twitter對廣告商的吸引力。

另外，對如何處理含有仇視或攻擊性內容的推文，Twitter也苦無良策，早前也被揭有俄羅斯人員企圖在Twitter散播不實訊息，Twitter目前仍未有良好對策，杜絕這等事情發生。

在去年最後3個月，Twitter報稱平均每月有3.3億活躍用戶，與上一季度大致一樣，仍較華爾街預期的3.33億少。

同期，Facebook有22億活躍用戶，Instagram有超過8億。

Twitter直至今天才轉虧為盈，主要原因是其廣告吸金力遠低於Facebook、Google等公司，Twitter唯有靠節省成本和增闢新收入渠道來維繫，當中包括推出直播視頻。

在去年最後3個月，Twitter的收益上漲2%至7.32億元，較市場預期的6.87億元佳，並首次錄得9,100萬元淨利潤，或每股12美分。

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