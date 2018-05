By

【KTSF】

社交媒體Twitter週四呼籲所有用戶更改密碼,因為該公司在儲存密碼的內部系統中發現漏洞。

Twitter表示,暫時沒有跡象顯示,用戶的密碼有被不當使用,但為謹慎起見,Twitter建議所有用戶更改密碼。

