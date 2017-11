By

【KTSF】

美國社交網站Twitter表示,目前規定用戶每次只能發放140個字數的限制將會結束,今後差不多所有用戶發放的推文,字數將增至280個。

不過,使用中文、日文和韓文發放的推文,仍只限140個字數,原因是這些語言可以用較少的字數表達意思。

Twitter表示,目前用英語發放的推文中,有9%超過140個字數的限制,結果用戶需要花時間縮簡,或索性不發放。

Twitter希望增加字數後,可以鼓勵更多用戶發推文,Twitter其實已花了數週時間測試增加字數的反應,至週二決定全面推出。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。