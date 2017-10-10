華裔創業家打造10億美元Twitch 稱霸全球電玩直播市場（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

矽谷華裔創業家林士斌（Kevin Lin），父母都是來自台灣，他台語流利，因為喜歡打電玩，不到30歲就和朋友打造市值10億美元的遊戲直播平台Twitch。

Twitch的總部位於舊金山，是全球最大的遊戲直播平台，早前獲網路電商龍頭Amazon以10億美金收購。

2011年，當時29歲的林士斌因為對電玩著迷，和大學友人創立了讓素人可以直播打電動的平台Twitch，3年後，Twitch就成為全美第4大最多人瀏覽網站，造訪人次僅次於Netflix、Google和Apple，同年更被Amazon以9.07億元併購，如今全球月用戶人數高達1億，平均每位用戶一天花110分鐘瀏覽，在美國超過一半的千禧世代男性都是Twitch使用者。

如今不只電玩，用戶直播的內容觸角更擴及繪畫、做菜及表演，稱霸直播市場。

林士斌說，當時並沒有想到這個構想會成功。

林士斌說：”當時完全沒有，那是一個我們熱愛的項目 ，能讓電玩變成工作，不是很好嗎？當時是這樣的心態。”

談起創業歷程，他表示一路都是挑戰，從來都不確定公司還能撐多久。

林士斌說：”我們在團隊會議上點出：剩幾個月就要關門，我們還有4個月可撐，一起想要怎麼做，儘管公司一路在成長，但還有很多要傷腦筋的事，怎麼盈利？怎麼擴張至國際？怎麼募更多錢把服務伸展到全世界？”

而對產品本身的強烈認同感，是將困難一一擊破的秘訣。

林士斌說：”我們需要一些東西，讓我們熱愛、興奮，想要做得很大的，我認為真能驅動我們成功，就是很在乎去做事。”

除了熱忱，想要創業成功，還有哪3個關鍵？第一是慎選創業夥伴。

林士斌說：”你要找對人，那就是好的創業夥伴，如果你不是行家，以我為例 ，我若去開展事業，我便需要找個科技夥伴。”

林士斌續道：”你要自知其短，何處需要找人幫忙。”

第二則是聆聽用戶意見，時時與用戶溝通。

林士斌說：”與用戶溝通，很重要很重要，我們到第3年才學會，我們以為有在聽，但其實沒有，我們聽自己的意見更多。”

最後同時也是對Twitch來說最重要的，則是專注於利基市場。

林士斌說：”有哪個因素是你覺得公司成功的最關鍵，什麼會造成最大的分別，若要我簡縮為一項，那就是專注，專注電玩內容，專注把電玩直播者視為核心客群。”

根據Statistic Brain的統計數字顯示，初創企業最常犯的領導錯誤，第十名就是缺乏清晰方向、不專注於目標。

林士斌說：”我覺得在舊金山，每個人都有副業，都在建某些app，99.999%不會成功，因為你需要專注。”

林士斌續道：”想創業便必須投入，你要破釜沉舟、敢冒風險，100%投入，很少有人能以副業大展拳腳 。”

創業之路艱辛、困難重重，創業家不僅要咬緊牙關，更必須懂得適時放鬆，長久應戰。

林士斌說：”工作和生活的平衡很重要，很多灣區創業家都不以為意，你應該要有時放鬆，不要想工作，將腦袋關掉，這樣在重啟時，才能更好的儲存和處理資訊。”

林士斌續道：”對我來說 最好的點子，都在我什麼都不做時出現，當我在打電動，沒有在想工作，會有突然點子。”

至於台灣人的身分有否幫他達到現在的成就，他這樣回答。

林士斌說：”我覺得有，可以用全球視野思考，有很多出色美籍台灣人創業家，他們一路指導我的事業，從如何創業，到如何判斷生命中甚麼最重要。”

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