華裔創業家打造10億美元Twitch 稱霸全球電玩直播市場（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

矽谷華裔創業家林士斌(Kevin Lin),父母都是來自台灣,他台語流利,因為喜歡打電玩,不到30歲就和朋友打造市值10億美元的遊戲直播平台Twitch。

Twitch的總部位於舊金山,是全球最大的遊戲直播平台,早前獲網路電商龍頭Amazon以10億美金收購。

2011年,當時29歲的林士斌因為對電玩著迷,和大學友人創立了讓素人可以直播打電動的平台Twitch,3年後,Twitch就成為全美第4大最多人瀏覽網站,造訪人次僅次於Netflix、Google和Apple,同年更被Amazon以9.07億元併購,如今全球月用戶人數高達1億,平均每位用戶一天花110分鐘瀏覽,在美國超過一半的千禧世代男性都是Twitch使用者。

如今不只電玩,用戶直播的內容觸角更擴及繪畫、做菜及表演,稱霸直播市場。

林士斌說,當時並沒有想到這個構想會成功。

林士斌說:”當時完全沒有,那是一個我們熱愛的項目 ,能讓電玩變成工作,不是很好嗎?當時是這樣的心態。”

談起創業歷程,他表示一路都是挑戰,從來都不確定公司還能撐多久。

林士斌說:”我們在團隊會議上點出:剩幾個月就要關門,我們還有4個月可撐,一起想要怎麼做,儘管公司一路在成長,但還有很多要傷腦筋的事,怎麼盈利?怎麼擴張至國際?怎麼募更多錢把服務伸展到全世界?”

而對產品本身的強烈認同感,是將困難一一擊破的秘訣。

林士斌說:”我們需要一些東西,讓我們熱愛、興奮,想要做得很大的,我認為真能驅動我們成功,就是很在乎去做事。”

除了熱忱,想要創業成功,還有哪3個關鍵?第一是慎選創業夥伴。

林士斌說:”你要找對人,那就是好的創業夥伴,如果你不是行家,以我為例 ,我若去開展事業,我便需要找個科技夥伴。”

林士斌續道:”你要自知其短,何處需要找人幫忙。”

第二則是聆聽用戶意見,時時與用戶溝通。

林士斌說:”與用戶溝通,很重要很重要,我們到第3年才學會,我們以為有在聽,但其實沒有,我們聽自己的意見更多。”

最後同時也是對Twitch來說最重要的,則是專注於利基市場。

林士斌說:”有哪個因素是你覺得公司成功的最關鍵,什麼會造成最大的分別,若要我簡縮為一項,那就是專注,專注電玩內容,專注把電玩直播者視為核心客群。”

根據Statistic Brain的統計數字顯示,初創企業最常犯的領導錯誤,第十名就是缺乏清晰方向、不專注於目標。

林士斌說:”我覺得在舊金山,每個人都有副業,都在建某些app,99.999%不會成功,因為你需要專注。”

林士斌續道:”想創業便必須投入,你要破釜沉舟、敢冒風險,100%投入,很少有人能以副業大展拳腳 。”

創業之路艱辛、困難重重,創業家不僅要咬緊牙關,更必須懂得適時放鬆,長久應戰。

林士斌說:”工作和生活的平衡很重要,很多灣區創業家都不以為意,你應該要有時放鬆,不要想工作,將腦袋關掉,這樣在重啟時,才能更好的儲存和處理資訊。”

林士斌續道:”對我來說 最好的點子,都在我什麼都不做時出現,當我在打電動,沒有在想工作,會有突然點子。”

至於台灣人的身分有否幫他達到現在的成就,他這樣回答。

林士斌說:”我覺得有,可以用全球視野思考,有很多出色美籍台灣人創業家,他們一路指導我的事業,從如何創業,到如何判斷生命中甚麼最重要。”

