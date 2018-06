By

【KTSF】

舊金山公車局提醒民眾,有百年歷史的Twin Peaks隧道修復工程將從下星期6月25號開始,為期兩個月,屆時West Portal和Forest Hill站之間將不會有Muni列車服務。

受影響的是K、L 和M線列車,K 線將有些許修改,L 線從動物園到Church站的路線將由巴士代替,而M線從Ocean View到Church站的路線,也將由巴士代替。

當局製作了一部短片解釋受影響的情況,民眾可以上網查詢看視頻了解,網址是http://sfmta.org。

