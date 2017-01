By

【KTSF】

東奧克蘭(東屋崙)週四中午發生槍擊案,一名只有22個月大的女嬰中槍受傷。

事發於66大街附近的Outlook大街6600號路段,女嬰中槍後,立即送往Highland醫院,之後轉送UCSF Benioff兒童醫院,她目前情況穩定。

警方尚未透露疑犯的詳情或開槍的動機。

