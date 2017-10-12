北灣山火已致26人喪命 燒近20萬土地

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【KTSF】

在北加州多地爆發的21場山火，已造成26人死亡，數千幢建築物焚毀，火場面積接近20萬英畝。

在灣區Napa、Sonoma和Solano縣，共有16人證實死亡，當局稱，拯救人命仍然是當局首要的工作。

北灣燃燒的山火至週四已踏入第5天，超過8,000名消防員在前線撲火，約640名執法人員提供支援，包括撤離受山火波及的住戶。

加州消防局稱，截至週四早上，消防員正在撲救21場山火，數目較週三少，原因是有兩場山火已合二為一。

全加州，多場山火的總面積已達191,437英畝，在北灣爆發的山火目前只有一成受控。

在Napa縣Calistoga市附近燃燒的Tubbs山火，已燒至Santa Rosa市和Sonoma縣另外一些地區，火場面積達34,270英畝，目前只有一成受控，當局稱目前已算有進展，因為早前是宗全未受控。

在Napa縣爆發的Atlas山火已蔓延至Solano縣，燒毀43,762英畝，目前只有3%受控。

特朗普總統週三頒布加州進入災難狀態，代表加州7個縣，包括Napa、Sonoma、Mendocino、Butte、Lake、Nevada和Yuba的地方政府和非牟利緊急服務可以申領聯邦撥款，未來有可能擴大到更多縣。

聯邦緊急管理局（FEMA）表示，州長布朗曾要求向災民提供援助，但總統沒有批准。

目前仍有很多人處於失蹤名單上，當局現階段拒絕推斷最終的死亡人數，但呼籲居民如果察覺到山火迫近，可在當局發出疏散令前離開。

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