北灣山火已致26人喪命 燒近20萬土地

By

【KTSF】

在北加州多地爆發的21場山火,已造成26人死亡,數千幢建築物焚毀,火場面積接近20萬英畝。

在灣區Napa、Sonoma和Solano縣,共有16人證實死亡,當局稱,拯救人命仍然是當局首要的工作。

北灣燃燒的山火至週四已踏入第5天,超過8,000名消防員在前線撲火,約640名執法人員提供支援,包括撤離受山火波及的住戶。

加州消防局稱,截至週四早上,消防員正在撲救21場山火,數目較週三少,原因是有兩場山火已合二為一。

全加州,多場山火的總面積已達191,437英畝,在北灣爆發的山火目前只有一成受控。

在Napa縣Calistoga市附近燃燒的Tubbs山火,已燒至Santa Rosa市和Sonoma縣另外一些地區,火場面積達34,270英畝,目前只有一成受控,當局稱目前已算有進展,因為早前是宗全未受控。

在Napa縣爆發的Atlas山火已蔓延至Solano縣,燒毀43,762英畝,目前只有3%受控。

特朗普總統週三頒布加州進入災難狀態,代表加州7個縣,包括Napa、Sonoma、Mendocino、Butte、Lake、Nevada和Yuba的地方政府和非牟利緊急服務可以申領聯邦撥款,未來有可能擴大到更多縣。

聯邦緊急管理局(FEMA)表示,州長布朗曾要求向災民提供援助,但總統沒有批准。

目前仍有很多人處於失蹤名單上,當局現階段拒絕推斷最終的死亡人數,但呼籲居民如果察覺到山火迫近,可在當局發出疏散令前離開。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。