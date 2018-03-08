前俄特工中毒案 英國警方確認有21人需接受治療

【i-CABLE】

在英國中毒昏迷的俄羅斯前特工及其女兒仍然危殆，警方確認至今有21人因事件接受治療，同時擴大調查範圍。首相文翠珊表明，若果證實事件背後有國家支持，英國一定會作適切回應。

鑑證人員身穿全套保護衣物，於斯科利帕不省人事時所坐的長椅上搜證。

斯科利帕及女兒尤利婭星期日遇襲，警方日前表示已辨別出涉事的神經毒劑類型，但未有公開。到星期四又確認包括斯科利帕父女在內，至今有21人因事件接受治療。

警方同時擴大調查範圍，包括圍封斯科利帕已故妻子的墳墓。

英國廣播公司接觸到其中一名當日到場的醫護人員，她指治療了尤利婭近半小時，期間尤利婭無知覺、有嘔吐，但未有發現其臉上或身上有化學物。

英國廣播公司較早前引述消息指，這款神經毒劑可能需要專門實驗室，動用國家級的資源，矛頭直指俄羅斯。

首相文翠珊接受獨立電視台訪問，被問到會否因事件驅逐俄羅斯大使，文翠珊回應指，若證實背後有國家支持，政府必定會作適切回應。

內政大臣盧綺婷亦表明，政府掌握到證據後會果斷行動，但盼望公眾給予警方時間查明事件。俄羅斯已多次表明和事件無關，禁止化武組織表示關注事件，已和英國當局聯絡。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。