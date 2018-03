前俄特工中毒案 英國警方確認有21人需接受治療

【i-CABLE】

在英國中毒昏迷的俄羅斯前特工及其女兒仍然危殆,警方確認至今有21人因事件接受治療,同時擴大調查範圍。首相文翠珊表明,若果證實事件背後有國家支持,英國一定會作適切回應。

鑑證人員身穿全套保護衣物,於斯科利帕不省人事時所坐的長椅上搜證。

斯科利帕及女兒尤利婭星期日遇襲,警方日前表示已辨別出涉事的神經毒劑類型,但未有公開。到星期四又確認包括斯科利帕父女在內,至今有21人因事件接受治療。

警方同時擴大調查範圍,包括圍封斯科利帕已故妻子的墳墓。

英國廣播公司接觸到其中一名當日到場的醫護人員,她指治療了尤利婭近半小時,期間尤利婭無知覺、有嘔吐,但未有發現其臉上或身上有化學物。

英國廣播公司較早前引述消息指,這款神經毒劑可能需要專門實驗室,動用國家級的資源,矛頭直指俄羅斯。

首相文翠珊接受獨立電視台訪問,被問到會否因事件驅逐俄羅斯大使,文翠珊回應指,若證實背後有國家支持,政府必定會作適切回應。

內政大臣盧綺婷亦表明,政府掌握到證據後會果斷行動,但盼望公眾給予警方時間查明事件。俄羅斯已多次表明和事件無關,禁止化武組織表示關注事件,已和英國當局聯絡。

