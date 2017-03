【i-CABLE】

湖北一間小學有28對雙胞胎,令老師頗為頭痛。

一對、兩對、三對,一共28對雙胞胎,還有三胞胎,齊集湖北十堰市五堰小學,真是眼花撩亂,會有甚麼趣事呢?

要大的讓小的,是成人要求,但他們又是否這樣想呢?這位姐姐不夠誠實,要學習以下這位姐姐那樣,和妹妹相親相愛才行。面對那麼多對雙胞胎,老師都應該挺頭痛。

