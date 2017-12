By

【KTSF 陶璟樂報導】

墨西哥週二發生嚴重巴士交通事故,造成12人死亡,至少15人受傷。

墨西哥金塔納羅奧州當地政府表示,週二早晨一輛旅遊大巴途徑該州一條公路時爆胎,釀成嚴重車禍。

當局表示,大巴上的乘客大約有27人,主要來在外國遊客,他們乘坐遊輪進入墨西哥,計畫前往當地考古區。

而位於邁阿密皇家加勒比遊輪公司也證實,出事大巴上確是有來自兩條船上的遊客,有幾個人來自美國,還有兩個瑞典人受傷,目前未知有無華裔旅客。

截止目前事情已經造成至少12人死亡,還有十餘人受傷,傷者已被送往醫院治療。

