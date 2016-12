By

【KTSF 陳令楠報導】

印度捷特航空(Jet Airways)一架載有161人的737飛機,週二早上於印度西南部果阿邦一機場內發生事故,在出發前衝出飛行跑道,造成12人受傷。

飛機原定飛往孟買,機上載有154名乘客及7名機組人員,有乘客稱,在起飛時感覺到劇烈顛簸,飛機隨即衝出跑道約650呎,機艙內乘客陷入恐慌,並有乘客從緊急逃生門跳出飛機。

捷特航空隨後發表聲明稱,是技術故障造成該事故,12名傷者中的7名經醫護人員初步治療後已無大礙,另5名傷者仍在接受治療。

該公司從果阿邦出發,以及到達該地的飛機已恢復正常運行。

