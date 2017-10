【i-CABLE】

日本傳媒報道,一艘中國漁船與香港運油輪,在日本島根縣對開相撞,漁船上12名船員失蹤。

事發在早上九時許,一艘中國漁船在本州島根縣,隱岐群島北方約400公里的公海,與一艘香港註冊的運油輪相撞,漁船翻沉,日本海上保安廳三艘巡邏船開往現場協助搜救。

