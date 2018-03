土耳其控制敘利亞阿佛林後現搶掠 美國表關注

By

美國國務院表示,關注土耳其軍隊與親土耳其的叛軍控制了敘利亞西北部,接近土耳其邊界的庫爾德族聚居地阿佛林之後,出現大規模的強制疏散人口和搶掠,國務院呼籲敘利亞各方繼續集中力量對付伊斯蘭國,並重申美國繼續支援主要由庫爾德部隊組成的敘利亞民主力量協助反恐聯軍,追剿伊斯蘭國殘餘勢力,美國這個立場明顯與土耳其對立。

土耳其電視播映的片段顯示,由土耳其支援的民兵‘敘利亞自由軍’在前天進入阿弗林市向天開槍以示勝利,土耳其也宣布控制了這個在敘利亞西北部靠近土耳其邊界的庫爾德族人世居的城鎮,土耳其在1月開始越界攻擊庫爾德人的地區,目標是簡稱為YPG的庫爾德保護組民兵,指這股民兵與土耳其境內的庫爾德工人黨PKK有密切關係,是恐怖組織。

所以那些由土耳其扶植的自由軍入城之後,就專射擊YPG的旗幟象徵,與毀壞庫爾德人的英雄雕像。

片段中所見,街上基本上見不到平民,但有段就顯示,有一小群婦女兒童作出歡迎的姿態。

庫爾德部隊駁斥土耳其的勝利說法,聲稱戰鬥仍然未停過,庫爾德戰士除了要同敵人戰鬥之外,還要協助平民轉移到別的地點,以免被敵軍屠殺。

總部在英國的敘利亞觀察組織指,土耳其部隊及自由軍只是控制阿弗林市一半地區。

土耳其入侵敘利亞西北部兩個月以來,造成當地20萬人逃離家園,有報導更指,土耳其軍及自由軍進入阿弗林後,驅趕庫爾德居民並大肆搶掠民居。

美國國務院週一對此表示深度關注,國務院雖然沒有明批土耳其的軍事行動,但指出過去兩個月來,敘利亞西部的局勢,包括阿弗林的戰事,影響反恐聯軍對伊斯蘭國的打擊,令伊斯蘭國勢力有機會重新集結,捲土重來。

美國因此呼籲敘利亞各方不要分心,要集中精力消滅伊斯蘭國勢力,而這項任務,美國仍然要靠以庫爾德部隊為主力的敘利亞民主力量來執行,這是美國向土耳其發出最明顯的信號。

敘利亞民主力量方面就聲稱,他們與土耳其的戰爭現時進入新的階段,他們與庫爾德全族人會對土耳其軍及所謂的自由軍打遊擊,以還擊土耳其過去兩個月對敘利亞庫爾德人犯下種族清洗暴行。

敘利亞民主力量也強調,身為北約成員的土耳其,論軍力不是庫爾德人可以比較,但庫爾德人要頑抗到底,這點要令全人類知道,言下之意也都表達他們不滿身為北約龍頭的美國姑息土耳其的侵略行為。

較早時敘利亞民主力量已表明打伊斯蘭國就找庫爾德人,但庫爾德人有難,美國就好少理,為此庫爾德部隊從東部反恐前線抽調1,700人到阿弗林地區增援,他們也都尋求與阿薩德政府軍合作,阻擋土耳其入侵,並抗擊充斥聖戰分子的自由軍。

