土耳其公投通過修憲,賦予總統更大權力,但歐洲安全與合作組織觀察員批評反對陣營無法與支持陣營公平競爭,公投不符合國際社會標準,總統埃爾多安表明不會接受歐安組織指責,質疑背後有政治動機。

數以百計民眾在伊斯坦布爾遊行,抗議公投以微弱差距通過修憲,令總統埃爾多安獨攬大權,有反對黨派指控公投出現連串舞弊,要求宣告公投無效。在當地監察公投進行的歐洲觀察團也批評投票不符合國際社會標準,總統埃爾多安堅持今次公投是西方國家最民主的選舉,他指責歐安組織的批評有政治動機,土耳其不會接納,更敦促觀察團要「安分守己」。

埃爾多安周一返抵首都安卡拉主持公投後首次內閣會議,他在總統府向支持者強調,會首先由司法體系著手,落實修憲提出的改革,埃爾多安又重申不排除就恢復死刑和加入歐盟等議題舉行公投,稱他不擔心土耳其恢復死刑,可能引來歐盟反對,甚至揚言即使加入歐盟談判破裂,對土耳其也不是很重要。

德國和法國領袖都認為公投結果,反映土耳其社會嚴重分裂,德國外長加布里爾表示,歐洲很多人會因為今次公投,要求對土耳其政府採取更嚴厲立場,甚至中斷雙方對話,但加布里爾認為土耳其仍然是歐洲的鄰居,期望與安卡拉找到新形式的對話機制。

