By

【KTSF 林佩樺報導】

土耳其伊斯坦布爾在大除夕晚跨年夜發生夜總會槍擊案,最少39人死亡,槍手在逃,土耳其警方週二公布嫌疑槍手的自拍視頻。

在視頻中,疑犯在伊斯坦布爾的遊客景點Taksim廣場游走,鏡頭一直對著他的臉,疑犯在片段中沒有露笑容,視頻全長44秒,暫時未知視頻是在槍擊案之前或之後拍攝,也未知當局是如何取得。

當局透露已掌握疑兇的指紋和其他基本信息,相信很快可以鑑定他的身份。

當局希望抓到他和其他有關連的人,當局沒有透露照片是在何處何時拍攝的,土耳其媒體指疑兇是吉爾吉斯人或烏茲別克人,另外,當局已就案件拘捕至少14名疑犯。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。