英媒報導土耳其槍擊案疑犯或為維吾爾族穆斯林

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土耳其元旦日的夜總會槍擊案，英國傳媒報道，槍手是來自中國的伊斯蘭教徒，曾在敘利亞接受恐怖組織訓練，之後在吉爾吉斯居住，土耳其警方已掌握他的身份，並拘捕他的太太，但他的太太表示對襲擊並不知情。

土耳其傳媒報道，警方表示經過連日調查，已經掌握槍擊案疑犯是28歲的馬希拉波夫，由中亞的吉爾吉斯入境，英國《泰晤士報》指，他是中國的伊斯蘭教徒，曾經在敘利亞接受伊斯蘭國訓練，之後在吉爾吉斯居住。

馬希拉波夫11月20日攜同太太、兩名子女飛抵土耳其，稱到當地找工作，先到南部科尼亞租住一個單位，繳交了三個月租金，到案發前兩天，乘巴士北上伊斯坦布爾。

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警方至今拘捕十多人，當中包括疑犯的太太，據報她表示不知道丈夫是伊斯蘭國成員，事前亦不知道夜總會遇襲。

至於槍擊案發生後兩日，在網上流傳一度以為是疑犯的相片，相中人證實與案件無關，只是他與馬希拉波夫同名同姓，而且亦持有吉爾吉斯的護照，他稱案發時仍在吉爾吉斯，翌日才因生意前往伊斯坦布爾，一度被土耳其人員查問，一小時後已獲准離開。

時事雜誌《外交家》指吉爾吉斯假護照氾濫，伊斯坦布爾機場去年5月便截獲98名維吾爾族人使用假的吉爾吉斯護照，中國不少維吾爾族人是伊斯蘭教徒，不排除槍手是用假護照冒認馬希拉波夫入境。

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