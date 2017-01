英媒報導土耳其槍擊案疑犯或為維吾爾族穆斯林

By

【i-CABLE】

土耳其元旦日的夜總會槍擊案,英國傳媒報道,槍手是來自中國的伊斯蘭教徒,曾在敘利亞接受恐怖組織訓練,之後在吉爾吉斯居住,土耳其警方已掌握他的身份,並拘捕他的太太,但他的太太表示對襲擊並不知情。

土耳其傳媒報道,警方表示經過連日調查,已經掌握槍擊案疑犯是28歲的馬希拉波夫,由中亞的吉爾吉斯入境,英國《泰晤士報》指,他是中國的伊斯蘭教徒,曾經在敘利亞接受伊斯蘭國訓練,之後在吉爾吉斯居住。

馬希拉波夫11月20日攜同太太、兩名子女飛抵土耳其,稱到當地找工作,先到南部科尼亞租住一個單位,繳交了三個月租金,到案發前兩天,乘巴士北上伊斯坦布爾。

警方至今拘捕十多人,當中包括疑犯的太太,據報她表示不知道丈夫是伊斯蘭國成員,事前亦不知道夜總會遇襲。

至於槍擊案發生後兩日,在網上流傳一度以為是疑犯的相片,相中人證實與案件無關,只是他與馬希拉波夫同名同姓,而且亦持有吉爾吉斯的護照,他稱案發時仍在吉爾吉斯,翌日才因生意前往伊斯坦布爾,一度被土耳其人員查問,一小時後已獲准離開。

時事雜誌《外交家》指吉爾吉斯假護照氾濫,伊斯坦布爾機場去年5月便截獲98名維吾爾族人使用假的吉爾吉斯護照,中國不少維吾爾族人是伊斯蘭教徒,不排除槍手是用假護照冒認馬希拉波夫入境。

