據報特朗普將辭退國家安全顧問 傳兩人不咬弦

By

【i-CABLE】

美國傳媒報道,特朗普總統將會辭退國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster),報道指兩人關係一直有嫌隙,於俄羅斯議題上亦意見相左。白宮則澄清,二人工作關係良好。

特朗普去年任命麥克馬斯特,接替因隱瞞私下與俄羅斯接觸而辭職的弗林出任國家安全顧問時,給予麥克馬斯特很高評價。

不過《華盛頓郵報》引述5位知情人士報道,指兩人一直不咬弦。特朗普批評麥克馬斯特為人墨守成規,匯報冗長而不切題。

到了上月,麥克馬斯特指,俄羅斯干預2016年美國大選是毋容置疑,特朗普不滿他的說法,並且在Twitter反擊。

決意辭退麥克馬斯特,但由於未物色到繼任人選,加上不想令他尷尬,故等待適當時機才公布。

特朗普希望於5月可能舉行的美朝對話前找到合適人選,預計接任人選包括國安會議幕僚長凱洛格,及前美國駐聯合國大使博爾頓。

繼早前辭退國務卿蒂勒森後,特朗普對重組內閣感到自在,相信換血陸續有來。

白宮發言人桑德斯則否認報道,澄清特朗普與麥克馬斯特工作關係良好,國家安全委員會不會有人事變動。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。