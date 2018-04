By

【KTSF】

4月17日是2017年報稅的最後截止日期,民眾又有什麼需要注意的呢?

在週二,民眾依然可以通過電子或者郵遞的方式,投遞你的報稅表,不過值得注意的是,通過郵遞方式必須確保郵件上郵戳的時間是週二,所以大家務必要留意各郵局週二的開放時間。

據了解,灣區的郵局週二並沒有因報稅截止日而延長服務時間。

另外,如果確實無法在限期前完成報稅,亦都可以通過國稅局的網站提交4868表申請延期報稅,來獲得額外6個月的延長期至今年的10月15日。

申請延期報稅是免費的,不過延期報稅並不代表可以延遲交稅,所有在報稅截止日期後仍未繳納稅款的人士,都將收到罰金及利息。

