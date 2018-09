By

【i-CABLE】

印尼蘇拉威西島附近發生7.5級地震,當局一度發出海嘯預警。

美國地質部門錄得地震的震央位於蘇拉威西島城鎮棟加拉東北部約50多公里,震源深度約10公里。

當地氣象部門一度發出海嘯預警,後來解除。

蘇拉威西島早前亦發生6.1級地震,大量房屋損毀,至少1死10傷。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。