曾俊華胡國興成功入閘 成為特首選舉候選人

香港行政長官候選人曾俊華遞交160個提名,獲當局確認,正式成為特首選舉候選人。對於大部分提名來自泛民,曾俊華認為自己較林鄭月娥更代表整個香港,希望建制派選委投票時支持他。

對於正式成為候選人,曾俊華說沒有甚麼感受,認為只是選舉程序一部份。被問到林鄭月娥的政綱未就《二十三條》立法及政改提出時間表,曾俊華重申,《二十三條》立法是重要亦有需要,認為兩人政綱有很多相同及相異之處,應該由公眾判斷。

另外,另一參選人胡國興亦正式加入戰團,他遞交180份提名表格,報名參選,並在晚上獲確認提名有效,成為第二名特首選舉候選人。他指決心阻止林鄭月娥當選,因為她比梁振英更加梁振英。

胡國興繼曾俊華之後報名參選,手持180份提名表格交給選舉事務處,全部來自非建制派選委。佔最多的是社會福利界,60票中取得55票;衛生服務界及法律界都分別爭取到超過20票。沒有泛民協調的宗教界有2票支持,建制陣營一票都沒有。

胡國興說到投暗票階段,選委考慮與提名時不同,他的目標是爭取最少300票。

對於票源與對手曾俊華相近,被指「入閘」後變相為林鄭月娥助選,胡國興反駁是不了解選舉規則。他表示原本計劃收到160個提名便不再收,但有選委堅持提名他,他亦已退回6個提名。

